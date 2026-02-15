El Municipio de Coronel Pringles tuvo que salir a aclarar públicamente que no organiza ni convoca a un supuesto “encuentro therians”, luego de que circulara en redes sociales un afiche que utilizaba su identidad visual sin autorización.

A través de un mensaje difundido por el área de prensa, la comuna fue tajante: “Informamos que el Municipio no organiza ni convoca a esta actividad”. Además, advirtieron que la gráfica que se viralizó “no corresponde a un material de comunicación oficial” y que el logo institucional fue utilizado “sin consentimiento, de manera ilegal”.

El comunicado, replicado por medios locales como Diario El Orden, también expresa preocupación por lo que consideran un intento de “confundir, generar desencuentros y desinformación entre vecinos”, además de señalar el “uso ilegítimo de la identidad visual de un organismo gubernamental”.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que no tienen relación alguna con la actividad mencionada y recomendaron a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales del Municipio.

