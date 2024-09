El dirigente social Juan Grabois fue protagonista de un momento tenso al llegar en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. El ex candidato presidencial llegaba de su visita al Papa Francisco en Roma y fue insultado por personas que los acusaban de “chorro”.

Llegó Grabois a Ezeiza pic.twitter.com/LEFLAGnKYL — Eleonora Cole (@EleonoraCole) September 23, 2024

Escracharon a Juan Grabois en el Aeropuerto de Ezeiza. pic.twitter.com/NrotL0hU93 — BLENDER (@estoesblender) September 23, 2024

“¿A quién le robé señora, a quién?”, respondió Grabois enfurecido. “A los pobres”, le respondieron.

“Andá a trabajar”, le gritaron a lo que el abogado respondió: “Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo”.

“A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada”, siguió la discusión.

Tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Tras el episodio, Grabois, se expresó desde sus redes sociales:

“Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca”.

Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024