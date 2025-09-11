La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, quedó a nivel local detrás de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Nuevos Aires.

“La derrota de nuestra lista ‘Somos’ nos obliga a reevaluar todo. No se trata sólo de cambiar nombres, sino de repensar cómo está organizado el gobierno”, dijo la jefa comunal a Cadena Nueve.

En ese sentido, evaluó que “la gente eligió otra opción y hay que respetarlo", pero que "nos están marcando que hay algo de la gestión que no conforma y eso requiere cambios, sin especulaciones”.

La Libertad Avanza ganó los comicios con el 29,7 % y obtuvo tres bancas. Le siguió Fuerza Patria con 24,7% (3 bancas), Nuevos Aires (22,1%) con 2 bancas y por últimos Somos (11,9%) sólo logró 1 banca.

“Nuestro electorado se disgregó. Muchos votantes que antes acompañaban al PRO hoy están divididos entre diferentes opciones. Esto también influye”, analizó. Respecto del gabinete, postuló que “nadie tiene la silla comprada" y que "todo está en evaluación" porque el espacio "necesita un equipo acorde a lo que la ciudadanía demanda”.

En ese marco, también indicó que mantuvo ya contactos con concejales electos de la oposición y manifestó su intención de trabajar “mancomunadamente y con objetivos comunes” más allá de las diferencias partidarias.