Osvaldo Dinápoli (UCR) anunció que decidió vetar parcialmente las modificaciones impulsadas por el Partido Justicialista al Presupuesto municipal 2026.

El jefe comunal consideró que “el populismo no puede ponerse por encima del funcionamiento del Estado”, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Allí sostuvo que el presupuesto “no es un escenario para gestos demagógicos ni para hacer politiquería barata”, sino una herramienta clave para garantizar el pago de sueldos, la prestación de servicios, la seguridad, el funcionamiento del jardín maternal y la continuidad de las obras en marcha.

En ese sentido, advirtió que “cuando se lo usa con irresponsabilidad, los perjudicados son los vecinos”.

En el mismo anuncio, Dinápoli aclaró que no vetará la reducción de los gastos de representación del intendente, ya que acompaña ese punto. Sin embargo, remarcó que el problema no es el ahorro, sino “el desorden y el uso político del presupuesto”.

Según explicó, el veto será parcial y alcanzará únicamente a los artículos que, a su entender, fueron modificados sin respetar la ley, la técnica presupuestaria ni las normas contables, y también a lo que calificó como intentos de inflar el presupuesto del Concejo Deliberante para cargos y militancia, algo que consideró una señal negativa en el contexto de crisis económica.

Finalmente, el intendente afirmó que gobernar implica asumir responsabilidades y decir que no cuando las decisiones ponen en riesgo al Municipio, y aseguró que su gestión cuidará cada peso de los vecinos, defenderá la legalidad y garantizará el funcionamiento de General Belgrano, aun cuando eso genere incomodidad en el plano político.