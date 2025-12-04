El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin (Compromiso Pringles), se propone eliminar no menos de 107 tasas, derechos y contribuciones para el año próximo.

Así lo anunció al presentar el proyecto de ordenanza fiscal para 2026 que enviará al Concejo Deliberante y que prevé también un aumento de las tasas municipales de sólo el 10% respecto del nivel de este año. “La actualización más baja de la última década”, según destacó el jefe comunal.

Matzkin ya envió al cuerpo deliberativo el proyecto de ordenanza, en el que también se disponen descuentos y beneficios para quienes paguen en tiempo y forma o incluso con adelanto:

15% por pago anual adelantado.

10% por estar al día.

10% adicional para quienes estén adheridos al débito automático.

2% adicional para quienes opten por factura electrónica.

Continuidad del régimen de exenciones para personas con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas.

Además, el alcalde informó que, pese al difícil contexto nacional y provincial, el municipio alcanzará por noveno año consecutivo el equilibrio fiscal, y aseguró que se encuentran garantizados el pago del medio aguinaldo antes de Navidad y el pago de sueldos antes de Año Nuevo; además de cumplir con las actualizaciones salariales acordadas en paritarias.

En esa línea, destacó que la planta municipal actual es de 935 empleados, "una de las más bajas de las últimas dos décadas", lo que representa un esfuerzo sostenido de optimización de recursos; a la vez que destacó el avance continuo en recategorizaciones y carrera municipal, con cerca de 300 ascensos este año.

