El intendente de Guaminí José Augusto Nobre Ferreira se tomó licencia por tiempo indeterminado luego de ser trasladado de urgencia y será sometido a una intervención quirúrgica.

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La comuna de la sexta sección informó que la licencia “se extenderá sin fecha definida de retorno, quedando su eventual regreso sujeto a su evolución médica y recuperación”.

“Para garantizar la continuidad de la gestión y el normal funcionamiento de todas las áreas municipales, asumirá a cargo del Ejecutivo la primera concejal, María Silvina Prieto”, se agregó.

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En el último parte médico emitido este jueves por la tarde, se indicó que el Intendente presentó un cuadro de colecistitis aguda- inflamación de la vesícula biliar- , motivo por el cual fue derivado de urgencia a la ciudad de Trenque Lauquen para su atención y evaluación médica.

“Una vez allí, y con el objetivo de profundizar los estudios clínicos y complementarios, el equipo médico decidió posponer la intervención quirúrgica inicialmente prevista, a fin de descartar posibles patologías hepáticas asociadas”, se especificó.

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Por último se informó que “al momento, se encuentra clínicamente estable, aguardando los resultados de los estudios realizados y se evaluará la nueva fecha para la intervención quirúrgica, de acuerdo con la evolución y las indicaciones del equipo médico tratante”.