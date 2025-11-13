Por primera vez en el país, un municipio bonaerense designó a una Inteligencia Artificial (IA) como funcionaria no humana dentro de su estructura orgánica estatal.

Así lo dispuso el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quien designó oficialmente a la primera chatbot reconocida como funcionaria no humana y a cargo de una Dirección General.

ZARA (un juego de nombres de Sara y Zara, por Zárate) tendrá facultades para tramitar expedientes y firmar resoluciones administrativas que resuelvan los reclamos y expedientes de los vecinos.

A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general.



Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones.



La medida fue oficializada mediante el decreto municipal Nº 532/25, por el que se la nombró "Directora General de Atención al Vecino No Humana", un cargo que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

"ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia", advirtió el mandatario identificado con el PRO, quien aseguró que el chatbot ofrecerá "una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio".

Según el jefe municipal, el chatbot buscará simplificar procesos administrativos. "Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos", dijo.

De acuerdo con la normativa, la implementación de ZARA también pretende extender la capacidad del Estado, permitiendo una mayor cobertura y rapidez en la atención, sin que ello signifique la eliminación de empleos municipales, sino más bien su fortalecimiento.

Permitirá realizar trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas de manera inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También va a ofrecer respuestas personalizadas y derivar consultas a las áreas correspondientes cuando sea necesario.