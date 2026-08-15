El intendente de Chascomús, Javier “Chapa” Gastón (Unión por la Patria), anunció que no será candidato en las próximas elecciones. “Quiero que la transformación que iniciamos en Chascomús continúe con nuevos liderazgos”, manifestó.

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El jefe comunal sostuvo que está “profundamente orgulloso” de ser intendente de Chascomús desde 2015 y aseguró que mantendrá su compromiso con la ciudad hasta el final de su mandato. Al mismo tiempo, destacó que personalmente cree en la alternancia y en la necesidad de que los proyectos políticos puedan renovarse con gente joven.

“Creo que los proyectos políticos necesitan renovarse y que es saludable que nuevas generaciones puedan asumir responsabilidades”, afirmó. Si bien la actual ley no le permite reelegir, el anuncio no depende de una eventual modificación. "Quiero ser muy claro: es una decisión que va más allá de que se modifique o no la ley por las reelecciones. Mi decisión no está condicionada por esa discusión", afirmó.

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Gastón llegó a la intendencia en 2015 aliado al massismo, llamado en aquel entonces Frente Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). Luego, tanto en 2019 como en 2023 pudo reelegir con el peronismo reunificado en Frente de Todos y Unión por la Patria.

Uno de los principales conceptos de su anuncio fue diferenciar la continuidad de un proyecto de la permanencia de una persona. “Continuidad no significa continuidad de nombres. Significa continuidad con renovación de un proyecto político”, sostuvo.

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La definición también se vincula con el espacio Unidad por Chascomús, que el intendente presentó como una herramienta política cuyo objetivo debe estar puesto en un proyecto de ciudad y no en una candidatura individual. “Una construcción que pueda trascender a las personas y que sea capaz de convocar, escuchar y generar acuerdos”, señaló.