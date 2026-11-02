El municipio de Benito Juárez informó que el intendente Julio César Marini (Unión por la Patria) quién venía realizándose una serie de estudios médicos durante el último domingo sufrió una descompensación que derivó su traslado al hospital municipal y posteriormente a la Clínica Chacabuco de la ciudad de Tandil.

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Allí ,el grupo de profesionales médicos procedieron a la colocación de un nuevo stent. “El jefe comunal se encuentra estable, en observación y nos encontramos a la espera de información y partes médicos oficiales”, se indicó.

Luego, en un segundo parte, el Municipio indicó a través del Ejecutivo se solicitó al Concejo Deliberante una licencia médica por espacio de 15 días para el intendente Marini, “con el propósito de que pueda dedicar este período a su recuperación tras la intervención a la que fue sometido”.

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Una vez otorgada dicha licencia, la actual secretaria de Desarrollo Social, María Teresa Ricci, asumirá interinamente al frente del Departamento Ejecutivo durante ese período.

“El equipo de Gobierno municipal continuará coordinando las tareas a través de las distintas áreas para asegurar la prestación de los servicios municipales, la atención a los vecinos y la continuidad de las acciones de gestión”, señalaron.

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Asimismo expresaron su acompañamiento a “Julio y a su familia" a la vez que agradecieron "las muestras de afecto recibidas y solicitamos el respeto por su privacidad durante la recuperación”.