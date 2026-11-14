En un gesto de austeridad ante el descenso de los recursos provenientes de la coparticipación provincial, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi (Unión por la Patria), dispuso una reducción del 12% en los haberes de toda la planta política del Municipio durante los meses de noviembre y diciembre.

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La decisión fue comunicada a los funcionarios y responde a la disminución de los fondos provinciales proyectados para noviembre, en comparación con los ingresos registrados durante el mes anterior.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida podría extenderse a comienzos del próximo año, de acuerdo con la evolución de los recursos municipales.

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En ese contexto, Barenghi sostuvo que los funcionarios públicos deben acompañar el esfuerzo económico que realiza la comunidad, en un escenario marcado por las restricciones económicas a nivel nacional y la reducción de los recursos disponibles.

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Según detalló el secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi, en declaraciones a Radio Pampa 104.5, la medida se tomó luego de conocer las proyecciones de ingresos correspondientes a noviembre, que anticipaban una caída de aproximadamente 300 millones de pesos respecto de octubre.

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"No podemos tampoco comprometernos a gastar muy por encima de lo que nos ingresa", sostuvo. El funcionario indicó que el Municipio ya venía trabajando con márgenes financieros ajustados y que la nueva disminución de los recursos obligó a adoptar medidas para sostener el funcionamiento de la administración.

En ese sentido, defendió la decisión de comenzar el recorte por los funcionarios políticos y explicó que la reducción salarial busca adecuar los gastos a los ingresos disponibles.