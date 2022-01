El intendente de Chascomús, Javier “Chapa” Gastón, dio positivo de coronavirus. Tras ser contacto estrecho, comenzó con síntomas y el hisopado confirmó la positividad.

“Les quiero contar que tras varios días de ser contacto estrecho, comencé con síntomas, dolores de cabeza y cuerpo. Me comuniqué con el sistema de salud y finalmente me confirmaron el resultado positivo. Ahora seguiré con el reposo y los cuidados correspondientes que me aconsejaron los médicos”, expresó el jefe comunal del Frente de Todos.

Gastón agradeció “las muestras de cariño” ante la noticia. “Espero estar en pocos días trabajando en la Municipalidad”, adelantó.