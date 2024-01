El jefe comunal, Lisandro Matzkin, le metió motosierra a su municipio y se recortó el sueldo. El ajuste también impactará en el sector turístico dado que la comuna no financiará fiestas populares, por lo menos, durante el primer semestre.

Recorte de sueldos

“Desde hace muchos años el municipio es austero. Esta política va a continuar, pero hay algunas cosas que vamos a profundizar: como la reducción de sueldos empezando por mí, con una reducción del 25%” seguido de reducciones salariales proporcionales en los jefes de áreas que integran el Departamento Ejecutivo”, aseguró Matzkin.

Fiestas populares

“Estamos en una crisis y no podemos destinar recursos municipales cuando la prioridad pasa por otro lado. Por lo que, en el primer semestre, las fiestas populares que financiaba el Municipio no se podrán hacer a no ser que consigan financiamiento propio”, adelantó.

En ese sentido, puso como ejemplo la Fiesta del Cordero al Disco en Indio Rico, “si con el cobro de la entrada, el aporte del espectáculo principal por parte de la provincia y el sponsor del sector privado y el acompañamiento logístico nuestro, esa fiesta se podrá hacer. Si eso no sucede y hay que poner recursos municipales, la fiesta no se podrá hacer”.