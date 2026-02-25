El Concejo Deliberante de Coronel Suárez rechazó la creación del Taller Municipal Textil, una propuesta impulsada por la gestión del intendente Ricardo Moccero (Movimiento para la Victoria).

La iniciativa tenía como objetivo generar empleo para ex trabajadores de DASS, la fabricante de calzado deportivo para marcas como Adidas y Nike que cerró sus puertas en la ciudad a comienzos de 2025 y dejó a cerca de 360 trabajadores de su planta en la calle.

Los votos en contra correspondieron a representantes de la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza. En contraposición, el bloque del Movimiento para la Victoria del oficialismo acompañó el proyecto.

El Taller Municipal Textil que fue rechazado en el Concejo buscaba otorgar un marco institucional y ampliar la escala de la experiencia de la cooperativa local “Buenas Puntadas” y emprendedoras textiles del distrito. Actualmente, el taller reúne a 15 ex operarios de DASS.

Según informó Ecos de la Ciudad, en torno a esto, el jefe comunal Moccero fue categórico: “Nosotros no damos grandes discursos detrás de una banca, generamos trabajo. Cuando hay más de 800 familias que sufrieron el cierre de una fábrica, el Estado no puede mirar para otro lado. Gobernar es dar respuestas concretas.”

Moccero también manifestó su malestar por el resultado de la votación: “Este taller no es una promesa, es una realidad que ya está produciendo. Cada prenda que sale es una familia que vuelve a tener dignidad”, afirmó, y agregó: “Lamentamos que algunos concejales hayan decidido no acompañar una iniciativa que apunta directamente a generar empleo. Cuando el trabajo está en juego no hay lugar para especulaciones políticas.” En la misma línea, sostuvo: “La diferencia es clara: nosotros elegimos involucrarnos, invertir y gestionar para que haya más trabajo en Coronel Suárez. Otros eligieron votar en contra. La comunidad sabrá evaluar quién está del lado de los trabajadores.”