Aníbal Loubet, intendente de General Guido, un pequeño distrito de unos tres mil quinientos habitantes, se mantiene en el cargo hasta diciembre de 2019 ya que tras 28 años gobernando de manera ininterrumpida se retira de la actividad y no irá por un octavo mandato. Un récord para un intendente bonaerense.

"He tomado la decisión, no fácil, después de 28 años de gestión de dar un paso al costado, retirarme de la actividad y de la gestión", anunció en conferencia de prensa. Este hecho se produce a escasos días del cierre de alianzas y de listas por lo reconoció que "quizás deberia haberlo hecho unos días antes". Pero adujo varios motivos. "Fue una decisión de vida y de familia, es lo más conveniente. Lo he decidido con el corazón", dijo con emoción y con la voz entrecortada.

Habló con el vicegobernador Daniel Salvador sobre su determinación y aclaró que "no hay ninguna connotación política". "Quiero manifestar el total reconocimiento a la gestión de María Eugenia Vidal, la muy buena relación y la posibilidad de hacer mucha obra pública en estos 3 años y medio que llevamos", sostuvo.

"Es lo mejor, es el momento de poder retirarme con toda la gloria, el acompañamiento de mi gente, y el respeto de la oposición", remarcó. Ahora buscarán al sucesor por "consenso" luego de que su figura concentrara el poder ejecutivo durante casi tres décadas.

Es así que no descartó una interna en las próximas PASO. "Vamos a continuar en este senedero", opinó sobre la continuidad. "La gente nos va a seguir apoyando solamente va a cambiar quien está a la cabeza de la gestión. Siempre va a estar la comparación pero tenemos que hacerle entender a la gente que el rumbo va a ser el mismo", resaltó.

La decisión la venía amasando hace tiempo. "Ninguno creía lo que venía anunciando a sabiendas de que se hace muy difícil dejar la actividad en un momento que quizás el resultado de la elección está practicamente definido", indicó, al tiempo que agregó entre los motivos: "También tiene que ver mi edad, no hay un solo factor, hay un montón de situaciones".

Con la ley sobre las reelecciones indefinidas modificada tenía la opción de reeligir por última vez pero, según expresó, creyó "que era el mejor momento" de retirarse. "La gente me va a tener caminando las calles de este pueblo donde he nacido, he formado mi familia y donde seguramente mis últimos años estarán aquí", añadió.