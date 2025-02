El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro continúa sumando repercusiones, y sobre todo cuestionamientos del cristinismo.

Ahora el intendente de Lanús, Julián Álvarez - de La Cámpora– retomó una dura pelea con su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, alineado con Axel Kicillof. Álvarez le pidió a Kicillof que ordene a Ferrerasi reunificar el bloque de concejales de Lanús, que el acalde de Avellaneda quebró en diciembre pasado al retirar de allí a la edil Belén Berrueco.

La clave de los dichos de Álvarez se enmarca en la crisis que produjo Ferraresi y que entonces no pertenecía a una agrupación kicillofista -no existía el MDF- como ahora. “Teniendo en cuenta que ahora el intendente Ferraresi forma parte del espacio político que usted conduce, y luego de escuchar a su Ministro (en referencia a Carlos Bianco, titular de Gobierno) decir que no es un espacio que busque dividir, quiero pedirle que por favor unifique nuevamente el bloque de concejales”, escribió Álvarez.

El intendente insistió en que “la única división que existe hoy en el Concejo Deliberante (de Lanús) es de una concejala que ahora pertenece al MDF que lo tiene a usted como referente y conductor”.

En el texto, Alvarez hace referencia a que le había pedido a Kicillof que le indicara a Ferrraresi la reunificación cuando se produjo la ruptura, pero que en ese momento el gobernador había argumentado que “no lo conducía”.