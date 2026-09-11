El intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, confirmó que recibió una propuesta de dirigentes vinculados a la Unión Cívica Radical de Necochea para ser candidato a intendente de este distrito el próximo año.

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El jefe comunal explicó que el contacto se produjo en San Cayetano y que no fue realizado por el comité de la UCR de Necochea, sino por “simpatizantes, incluso conocidos míos de antes”.

Por ahora, Gargaglione continuará al frente del municipio de San Cayetano, donde gobierna desde 2007 y hoy por hoy no tiene reelección, analiza la propuesta. “Lo tengo que pensar muy bien porque aparte yo nací, crecí y viví toda mi vida acá”, expresó.

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Gargaglione indicó que no esperaba que la propuesta trascendiera públicamente y que necesita tomarse unos días para definir qué hará. “No quiero generar ningún tipo de inconveniente ni expectativa ni nada, lo antes posible lo definiré”, sostuvo en declaraciones al programa “Punto de Vista” de Ecos Radio.

El radical explicó que para analizar la posibilidad debe contemplar distintos aspectos, entre ellos el cambio de domicilio y el impacto que tendría la decisión en su entorno. “Hay una familia de por medio, hay una esperanza en algunos, pocos, pero en algunos, y puede haber alguna desesperanza en otros”, señaló.

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En ese sentido, dejó en claro que no descartó la posibilidad. “Si lo hubiera querido descartar de entrada, lo hubiera descartado. Por supuesto me sorprendió, pero no lo descarté”, expresó.

También hizo referencia a su vínculo con el actual intendente de Necochea, Arturo Rojas, y sostuvo que busca evitar situaciones que puedan generar susceptibilidades. “Tengo muy buena relación con el actual intendente, estamos trabajando juntos con el tema del agua, de la situación climática que nos tocó atravesar”, explicó.

Consultado sobre su relación con la política, Gargaglione diferenció su perfil de gestión de la posibilidad de ocupar otros cargos. “Amo la gestión y amo la política. Para la gestión, para estar en gestión, tenés que amar la política”, afirmó. Además, sostuvo: “Yo tengo mucha ambición de gestión. Me encanta”.