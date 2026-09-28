“La educación no merece excusas”: Intendente de Zárate denunció que cuatro escuelas provinciales se quedaron sin gas natural
El intendente Marcelo Matzkin anunció que el municipio cubrirá el gas en escuelas de Zárate. La medida busca evitar que otros 21 edificios pierdan el servicio ante la falta de fondos de la provincia.
El jefe comunal de Zárate, Marcelo Matzkin (PRO), aseguró que afrontará con recursos propios los controles para garantizar el suministro de gas natural en los establecimientos educativos del distrito y lanzó cuestionamientos al gobierno provincial de Axel Kicillof.
El zarateño puso el foco en la situación que atraviesan varias escuelas provinciales del distrito, en especial cuatro de ellas que se encuentran sin suministro del servicio. Mientras que otros 21 edificios escolares están en riesgo de quedar en la misma situación debido a la falta de fondos para llevar adelante las verificaciones correspondientes.
En ese sentido, el intendente sostuvo que la falta de gas no solo afecta la calefacción de las escuelas, sino también el normal funcionamiento de los comedores escolares, en momentos en que las bajas temperaturas hacen indispensable contar con el servicio.
“La educación no merece excusas”, planteó Matzkin al comunicar la decisión, al tiempo que remarcó que la Comuna deberá relegar otras prioridades presupuestarias para atender una problemática que, según su planteo, debería ser resuelta por la Provincia.
El jefe comunal también aprovechó el reclamo para cuestionar lo que considera un proceso de desinversión en la infraestructura educativa bonaerense y el traslado progresivo de responsabilidades hacia los municipios.
Matzkin consideró que resulta inadmisible que las escuelas lleguen a quedarse sin gas por la ausencia de recursos destinados a controles básicos de seguridad y cuestionó que los gobiernos locales deban asumir cada vez más gastos vinculados con obligaciones que corresponden a la administración provincial.
“Es inaceptable llegar a este punto de desinversión y esperar que los municipios se hagan cargo cada vez de más obligaciones que les corresponden a la Provincia”, fue el planteo del intendente.
Finalmente, el mandatario de Zárate remarcó que la decisión de intervenir con fondos municipales implicará modificar prioridades presupuestarias, aunque aseguró que se trata de una decisión política vinculada directamente con la educación. “Resignaremos prioridades. Y para nosotros la educación es una prioridad”, sostuvo Matzkin.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión