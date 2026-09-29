El municipio de Rauch llevó a cabo diversas gestiones para garantizar la participación de los representantes del distrito en las finales de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollarán en Mar del Plata del 19 al 23 de octubre.

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En ese marco, el intendente Maximiliano Suescun brindó una conferencia de prensa, acompañado por las directoras de Deportes y Cultura, Mónica Ascazuri y Liliana Barrena, respectivamente, e integrantes de ambas áreas de Gobierno.

Ante los medios locales, el Intendente destacó que “la buena noticia es que Rauch va a poder ir desde el lunes hasta el viernes para participar en los Bonaerenses. Fue un trabajo muy importante, durante unos 60 o 70 días, en el que trabajamos de manera conjunta con el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo”.

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“La semana pasada estuvimos en Mar del Plata junto al profesor Ricardo Castets, quien conoce mucho de los Juegos. Allí gestionamos el hospedaje para la delegación de Rauch”, manifestó Suescun.

Según detalló, el municipio debía afrontar una diferencia importante entre los valores que podía recibir de la Provincia y los costos que exigían los hoteles de Mar del Plata. En un primer momento, el municipio trabajaba con un costo de $140.000 diarios por persona, mientras que el aporte provincial se ubicaba en $70.000, lo que representaba una diferencia cercana a los $70 millones para la delegación.

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Finalmente, la Provincia elevó el aporte a $81.000 por día, frente a los $65.000 del año anterior, lo que representa un incremento superior al 22%. Pero el municipio también avanzó en una negociación directa con los hoteles para reducir el costo. “Pudimos bajar de 140 a 118 mil pesos por día, que eso también fue un logro importante”, señaló Suescun.

“Creo que Mar del Plata tiene que tomar cartas en el asunto porque va a terminar perdiendo lo que Bonaerenses”, criticó. En ese sentido, cuestionó el costo de la intermediación y comparó los valores que pagan las delegaciones con los precios que puede conseguir una familia en la ciudad. “No puede ser que un puñado de personas, para garantizar la intermediación, se quede con semejante cantidad de plata cuando el Estado está tratando de garantizar algo que nos parece que es muy importante”, afirmó, según el testimonio que recogió La Nueva Verdad.

El 30 de septiembre finalizará la etapa interregional de Deportes y, a partir de allí, se conocerá el número definitivo de integrantes de la delegación de Rauch, que se estima rondará entre 145 y 150 personas, entre participantes y acompañantes.