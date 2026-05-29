El Foro de Intendentes Radicales bonaerenses salió a desmentir versiones que los vinculaban a un supuesto armado político encabezado por el gobernador Axel Kicillof con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

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A través de un comunicado conjunto, los jefes comunales aclararon que no integran ninguna coalición impulsada por el oficialismo provincial ni forman parte del proyecto político del presidente Javier Milei.

La reacción se produjo luego de que una nota del diario La Nación interpretara en clave política una reunión institucional mantenida entre intendentes radicales y Kicillof durante la firma de convenios de leasing del Banco Provincia para financiar maquinaria y equipamiento municipal.

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“Los intendentes radicales estamos enfocados en los problemas de los vecinos, no en las disputas políticas nacionales”, señalaron desde el Foro. Además, remarcaron: “No formamos parte de ningún armado político ni de ninguna coalición impulsada por el oficialismo provincial”.

En el mismo documento, los dirigentes radicales también marcaron distancia del Gobierno nacional: “Tampoco somos parte del proyecto político del presidente Javier Milei”, expresaron, al tiempo que subrayaron que la prioridad es la gestión cotidiana de municipios golpeados por la crisis económica.

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“Mientras algunos discuten estrategias electorales para 2027, en nuestras ciudades hay familias que no llegan a fin de mes, comerciantes que venden menos y municipios que deben afrontar cada vez más demandas con menos recursos”, afirmaron.

Uno de los que salió a cuestionar las versiones fue el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien publicó un fuerte mensaje en redes sociales: “FALSO, fue una firma de intendentes por un leasing del Banco Provincia. Muy trucha la nota, muy operada. ¿Para quién están jugando?”. Además, cuestionó errores en la identificación de los participantes del encuentro.

FALSO, fue una firma de Intendentes por un LEASING del Banco Provincia.

Muy trucha la nota, muy operada. Para quien están jugando?

Y hasta confunden a Esteban Santoro con Maxi Suescun. https://t.co/YN7IN0BaRT pic.twitter.com/7vL3gda6KJ — Franco Flexas (@francoflexas) May 27, 2026

Los intendentes radicales también reivindicaron la identidad política de la UCR bonaerense y rechazaron cualquier especulación sobre alineamientos automáticos. “El radicalismo bonaerense tiene identidad, historia y vocación de construcción propia”, señalaron.

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En esa línea, aclararon que las reuniones institucionales con funcionarios provinciales o nacionales tienen como único objetivo “defender los intereses de nuestras comunidades y gestionar herramientas concretas” para los municipios.

El comunicado fue firmado por los intendentes Javier Andrés (Adolfo Alsina), Ramón Capra (General Alvear), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Erica Revilla (General Arenales), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Martín Randazzo (General La Madrid), Nahuel Guardia (General Lavalle), Myriam Mongay (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Barrena (Lobería), Esteban Santoro (General Madariaga), Lisandro Hourcade (Magdalena), José Castro (Monte), Sofía Gambier (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).