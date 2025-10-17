Una fuerte búsqueda policial se desplegó en Necochea para dar con el paradero de Josefina Monsalvo, una joven oriunda de Lobería que vive y trabaja en esa ciudad costera. Según trascendió, no responde llamados ni mensajes desde hace varias horas, lo que generó gran preocupación entre sus familiares y colegas.

“No nos podemos contactar, estamos muy preocupados ante esta situación. Si alguien la vio, por favor comuníquese con la Policía”, expresaron al medio local Sendero Regional allegados a la joven, quienes viajaron desde Lobería para sumarse al operativo.

De acuerdo con los primeros datos, Monsalvo residiría en un edificio ubicado en la zona de avenidas 2 y 79, en el barrio Villa Díaz Vélez. Tras perder el contacto, allegados se dirigieron al lugar junto a efectivos de la Policía Bonaerense, pero no lograron ubicarla.

Frente a la falta de novedades, se radicó la denuncia correspondiente y se activó el protocolo de búsqueda con la participación de las fuerzas de seguridad de Necochea, Quequén y Lobería. El objetivo es dar con su paradero lo antes posible.

