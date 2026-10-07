Un camión con caja refrigerada quedó atrapado bajo el agua en el túnel Matienzo, ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 201 y la calle Aviador Matienzo, en la localidad de El Palomar, partido de Morón.

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El vehículo, que intentaba cruzar el paso subterráneo detrás de un colectivo, avanzó pese al anegamiento del lugar hasta donde pudo. El agua acumulada dejó la cabina prácticamente cubierta por el agua.

El túnel Matienzo, que conecta los municipios de Morón y Tres de Febrero por debajo de las vías del ferrocarril San Martín, cuenta con una longitud superior a los 200 metros y una altura de 4,10 metros.

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A pesar de estar diseñado para permitir el tránsito liviano y pesado y haber sido inaugurado en 2016, las intensas precipitaciones registradas durante la jornada superaron la capacidad de respuesta de la infraestructura vial.

⛈ ⚠ Intensas precipitaciones en el AMBA: Un camión quedó atrapado e inundado en el túnel Matienzo de El Palomar https://t.co/HGqFfWSZ4x — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 7, 2026

Desde las 14:15, el paso permanece cerrado al tránsito vehicular. Personal del Municipio de Morón que trabaja en el lugar informó que las cuatro bombas de desagote instaladas en el sector se encuentran operativas. Sin embargo, explicaron que la magnitud de la tormenta, sumada a que el sistema recibe agua tanto de la superficie como de la calle Matienzo proveniente del partido de Tres de Febrero, provocó el colapso del drenaje.

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El incidente generó importantes demoras y largas filas de vehículos sobre la Ruta Provincial 201. Ante la imposibilidad de utilizar el túnel, las autoridades recomendaron a los conductores que circulaban hacia Morón optar por vías alternativas, específicamente el paso a nivel ubicado en las calles Boulevard San Martín y Rosetti, en la zona de Ciudad Jardín Lomas del Palomar.