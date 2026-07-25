Daniel Scioli fue víctima de un intento de robo en su vivienda de Villa La Ñata, partido de Tigre, durante la madrugada del miércoles mientras se encontraba dentro de la propiedad.

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Un grupo de al menos cuatro delincuentes armados logró ingresar al predio el pasado miércoles, aunque fue sorprendido por los custodios antes de llegar a la casa principal.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Los asaltantes llegaron en un automóvil, descendieron con el rostro cubierto por máscaras de payaso y guantes.

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Los tres agresores y uno más que esperaba en un auto fueron repelidos por la seguridad del predio y huyeron, aunque horas después terminaron detenidos por la Policía Bonaerense.

Según los investigadores, conocían la ubicación del dispositivo que permitía abrir el acceso, un dato que habría sido aportado por quien lideraba la banda: Braian Orona, un ex efectivo de la Policía Bonaerense que años atrás integró la custodia personal de Scioli. Esos movimientos quedaron incluso registrados por las cámaras de la zona.

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Una vez dentro del terreno, los delincuentes avanzaron varios metros en dirección a la vivienda. Sin embargo, los custodios que se encontraban de guardia detectaron los movimientos desde un puesto de vigilancia y salieron a interceptarlos.

Al impartirles la voz de alto, uno de los asaltantes respondió apuntando con un arma de fuego, identificada luego como una pistola calibre 9 milímetros. Pese a ello, el grupo no logró acercarse a la residencia donde descansaba el funcionario. Si bien en ese momento huyeron, horas después fueron capturados por la Policía Bonaerense.

La causa quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez. La Policía detuvo a dos de los agresores, que quedaron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego. La Policía también aprehendió al dueño del vehículo con el que la banda intentó ingresar a Villa La Ñata. Los otros dos sospechosos, en tanto, habrían sido identificados y eran buscados por los investigadores.