Desconocidos intentaron robar en la Escuela Primaria N.º 26 , ubicada en el municipio de José C. Paz. Al no lograr su objetivo, prendieron fuego un aula donde cursaban alumnos de sexto grado, quienes se preparaban para su egreso en 2026.

A pesar de contar con sistemas de alarma y otras medidas de seguridad, la estructura, los materiales y los trabajos escolares fueron consumidos por las llamas.

La comunidad educativa, reclama ayuda urgente para reconstruir el aula y reforzar la seguridad del establecimiento, ya que aseguran que no es la primera vez que sufre un hecho de esta gravedad.

La Policía local investiga el siniestro, que fue calificado por vecinos como un episodio vandálico intencional tras el frustrado robo.

