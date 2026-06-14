Un intento de robo a una sucursal del Banco Provincia fue frustrado durante la madrugada de este domingo en la ciudad bonaerense de Baradero. Como resultado del operativo, fueron detenidas 11 personas, diez hombres y una mujer, según informaron fuentes locales.

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De acuerdo a lo reportado por Fm Tiempo 103.5 - Baradero , el procedimiento se desarrolló alrededor de la 1.20 de la madrugada en las inmediaciones de la sucursal ubicada en la zona de Boedo y Santa María de Oro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Federal Argentina, personal de la Policía Bonaerense y grupos especiales, en el marco de una investigación que habría incluido tareas de inteligencia previas.

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Durante una transmisión en vivo desde el lugar, el periodista Pablo Scarfoni informó que los sospechosos habrían intentado ingresar por la parte trasera del edificio bancario y que fueron interceptados antes de concretar el robo.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Baradero, Gabriel Fontanari, confirmó la existencia de un amplio operativo y señaló que las autoridades nacionales son las encargadas de brindar mayores precisiones sobre la investigación. También indicó que los detenidos no serían oriundos de Baradero.

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Según pudo reconstruirse a partir de testimonios recogidos en la zona, vecinos habían advertido movimientos extraños y presencia de personas realizando tareas de observación en las últimas semanas, lo que ahora forma parte de las hipótesis analizadas por los investigadores.

En el lugar permanecían vehículos policiales, una camioneta utilizada para el traslado de los detenidos y distintos elementos secuestrados que serán incorporados a la causa.

Mientras continúa el trabajo de los peritos y las fuerzas federales, se espera la llegada de autoridades de seguridad de la Provincia para brindar información oficial sobre el caso y confirmar las circunstancias en las que fue desbaratada la banda.