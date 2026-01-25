El intento de robo sucedió en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. La víctima evitó que le sustrajeran su auto y, en medio de la huida, arrastró al delincuente por más de cinco cuadras.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la zona y tuvo como protagonista a un vecino que se encontraba dentro de su vehículo, un Renault Logan blanco, a punto de dirigirse a su trabajo. En ese momento, fue sorprendido por un ladrón que se acercó a pie con la intención de robarle el automóvil.

Según relataron testigos, el conductor reaccionó de inmediato, trabó las puertas y aceleró para escapar del lugar. Sin embargo, el asaltante quedó colgado de la ventanilla del lado del conductor, con medio cuerpo dentro del vehículo y las piernas hacia el exterior.

De acuerdo a las imágenes, el auto circuló a gran velocidad (cercana a los 100 kilómetros por hora) mientras el delincuente permanecía aferrado durante más de cinco cuadras. Incluso, se observa cómo el asaltante derrapa sobre el asfalto con sus zapatillas debido a la velocidad alcanzada.

La secuencia terminó cuando el ladrón perdió el equilibrio y cayó violentamente al pavimento, sin poder retenerse de la ventanilla. El conductor logró finalmente escapar del lugar y, pese a la gravedad del episodio, no sufrió lesiones.

Hasta el momento, trascendió que el delincuente no habría sido detenido y continuaría en libertad.

