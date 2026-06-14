Tras la información conocida durante la madrugada sobre el intento de robo a la sucursal del Banco Provincia de Baradero, con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles del operativo que terminó con la detención de 12 personas.

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Fuentes de la investigación confirmaron que fueron arrestados 11 hombres y una mujer, todos oriundos del Conurbano bonaerense. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina y el Grupo Halcón.

🚨 GOLPE BOQUETERO FRUSTRADO: UNO DE LOS DETENIDOS ES UN EX POLICÍA

- La justicia investiga si el organizador de una serie de asaltos boqueteros a bancos es un ex policía federal que había denunciado a un fiscal y policías en una causa narco.

- Los detenidos por intento de golpe… pic.twitter.com/pHJKngn3FD — Vía Szeta (@mauroszeta) June 14, 2026

Según trascendió, la organización venía siendo investigada desde hacía varias semanas. Los pesquisas seguían los movimientos de la banda y habían detectado que planeaban concretar un golpe bajo la modalidad "boqueteros" en una sucursal del Banco Provincia, con posibles objetivos en Baradero o Morón.

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La madrugada de este domingo, alrededor de la 1.20, las fuerzas de seguridad montaron un "operativo cerrojo" y aguardaron la llegada de los sospechosos. Los delincuentes fueron interceptados cuando descendían de una combi en la zona de calle Oro entre Boedo y Cabrera, a pocos metros de la entidad bancaria.

"Todos los integrantes de la banda son del Conurbano, ninguno de la zona", señaló a LANOTICIA1.COM el periodista de FM Tiempo Baradero, Pablo Scarfoni.

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De acuerdo con la investigación, los acusados habrían elegido un terreno y viviendas linderas a la sucursal ubicada en la intersección de Laprida y Fray Justo Santa María de Oro para acceder al banco mediante un boquete. Los investigadores continúan trabajando para determinar el alcance de las maniobras realizadas y establecer cómo planeaban ingresar al edificio.

Durante los procedimientos fueron secuestradas herramientas que presuntamente iban a ser utilizadas para concretar el golpe, entre ellas palas, picos, mazas, amoladoras, discos de corte y otros elementos. Además, se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares y los vehículos en los que se movilizaban, entre ellos una camioneta Amarok y un furgón Iveco.

Por disposición judicial, los detenidos permanecieron bajo custodia en las instalaciones del Museo Histórico de Baradero, ubicado junto a la sucursal bancaria, mientras avanzan las actuaciones de la causa.

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🚨 GOLPE FRUSTRADO EN BARADERO. Desarticularon una sofisticada banda de "boqueteros" que planeaba saquear sucursales del Banco Provincia y Banco Nación. Hay 12 detenidos tras un megaoperativo cerrojo. pic.twitter.com/6vFYeWw7PW — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) June 14, 2026

La investigación quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Morón y busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados, así como posibles vínculos con otras organizaciones dedicadas a robos bajo la modalidad boquetera.

Por la magnitud del despliegue y las características de la banda desbaratada, el caso ya es considerado uno de los procedimientos policiales más importantes registrados en los últimos años en la región.