Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía en Ensenada
La joven tiene 19 años. La policía logró detenerla. Tenía una orden de restricción del domicilio.
El hecho ocurrió este viernes (17 de octubre) alrededor de las 6:40 en una vivienda ubicada sobre Almirante Brown y 116 bis, en Punta Lara, cuando personal del Comando de Patrullas de Ensenada fue alertado a través de un llamado al 911 por un episodio de tentativa de homicidio.
Al arribar al domicilio, los efectivos entrevistaron a la víctima, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho.
Según su testimonio, mientras descansaba en su habitación fue sorprendida por su hija, de 19 años, quien ingresó al domicilio pese a tener en vigencia una orden de restricción perimetral dispuesta por el Juzgado de Paz de Ensenada.
La joven, quien tiene antecedentes de violencia y problemas de adicciones, habría tomado un cuchillo y la atacó, provocándole la lesión, para luego escapar corriendo.
Tras recibir la denuncia, los uniformados dieron aviso al Centro de Monitoreo Municipal (C.O.M.) e implementaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. Minutos después, con colaboración del sistema de cámaras, lograron localizar y aprehender a la agresora a pocos metros del lugar del hecho.
La víctima fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada al Hospital Cestino, donde ingresó consciente y con lesiones de carácter leve. La causa fue caratulada como “Tentativa de Homicidio y Desobediencia”, y quedó a disposición de la UFI N° 16 del Departamento Judicial de La Plata.
Línea 141. Asistencia gratuita, anónima y en todo el país sobre adicciones durante las 24 horas , todos los días de año.
