Personal policial que realizaba tareas en la rotonda Lamadrid–Laprida interceptó un camión marca Volvo con semirremolque conducido por un hombre oriundo de General Arenales.

Durante la inspección, los efectivos hallaron dos cajas herméticamente cerradas ocultas detrás del asiento de la unidad. Al verificarlas, constataron que contenían una suma total de $33.933.120.

El hecho ocurrió en la intersección de las rutas provinciales 51 y 86 este martes por la mañana, minutos antes del mediodía.

De acuerdo con lo indicado, el conductor no pudo justificar la procedencia ni el destino del dinero, por lo que se dispuso el secuestro preventivo y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de General Lamadrid, a cargo del Dr. Malianni, mientras que la instrucción está a cargo del Destacamento de Policía de Seguridad Vial Lamadrid.

