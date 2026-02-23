"No podemos resignarnos a seguir perdiendo ni a ser una oposición testimonial mientras los vecinos sufren el ajuste. El PJ no es propiedad de un sector, debe volver a ser una herramienta de puertas abiertas y con vocación de triunfo", sostuvo Alejandro Collia tras conocerse la resolución que habilita la competencia interna, que tendrá lugar el 15 de marzo.

El espacio, referenciado en Axel Kicillof y Verónica Magario, se propone consolidar un PJ en Tres de Febrero que acompañe activamente la gestión provincial en la defensa de los derechos en salud, educación, cultura, trabajo y obra pública.

"El peronismo local tiene que volver a ser un espacio de protagonismo colectivo para reconstruir la esperanza. Hay otro camino", concluyó el ex Ministro de Salud bonaerense durante la administración Scioli.

Vale destacar que en el distrito La Cámpora buscará conseguir la reelección al frente del PJ local de Juan Debandi.

