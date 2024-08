La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por no expresarse tras la polémica visita de legisladores libertarios a represores de la última dictadura militar, presos en Ezeiza.

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", dijo Lemoine. "Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", continuó la diputada bonaerense.

🚨 "POR QUE CARAJO VICTORIA VILLARRUEL NO SALTO?"



Lilia Lemoine confirmó que el proyecto para liberar genocidas condenados es de la Vicepresidenta y que los diputados que visitaron a Astiz responden a ella. https://t.co/hwx3Rtrvlp pic.twitter.com/s69EqegzsB — mauro (@MauroFdz) August 10, 2024

Lemoine quiso despegar a “los libertarios” de esta visita a los represores y de proyectos legislativos que intenten surgir para darles prisión domiciliaria:

"No es el leit motiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle", afirmó.