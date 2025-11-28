El concejal bahiense Carlos Alonso, de La Libertad Avanza, permanece internado en Chile luego de ser diagnosticado con una diverticulitis aguda con perforación intestinal, tras competir el fin de semana en una prueba de ciclismo en la ciudad de Puerto Varas. El edil viajó el viernes pasado al país vecino y el domingo, luego de cruzar la meta, comenzó con un dolor abdominal intenso que obligó a pedir asistencia médica.

Según informó el propio Alonso al medio local Frente a Cano —cuya nota fue retomada por La Nueva—, fue trasladado de urgencia a un hospital de Puerto Montt, donde quedó alojado en el área de terapia intermedia. Los médicos buscan contener la infección y no descartan una intervención quirúrgica en las próximas horas, dependiendo de la evolución clínica.

En las últimas horas los estudios mostraron “una leve mejoría”, y próximamente se le realizará una nueva tomografía para evaluar los siguientes pasos. En principio, el concejal continuará internado hasta el fin de semana, continuando un estricto control.

La situación tuvo impacto político inmediato en Bahía Blanca: Alonso no pudo participar de la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante, donde se abordaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva.

