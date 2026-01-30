El Ejecutivo municipal de Tandil pidió disculpas a la comunidad por la falta de recolección de residuos registrada en las últimas horas, situación que se produjo debido a la indisponibilidad de camiones por no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) correspondiente.

Desde el Municipio adelantaron que en las próximas horas comenzarán a circular cinco camiones, mientras que el servicio se normalizaría completamente el próximo lunes.

La situación se destrabó tras un encuentro entre trabajadores del área de recolección, funcionarios comunales y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, en el que se acordó que salgan a trabajar cinco unidades y que, de manera progresiva, se recupere el funcionamiento habitual del servicio.

Según el medio local eldiariodetandil, el inconveniente se originó el miércoles por la noche, cuando el turno nocturno se negó a salir a cumplir tareas ante la falta de VTV en los camiones destinados a la recolección. Desde el Ejecutivo reconocieron la falta de ese trámite obligatorio y, si bien reiteraron las disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas, también plantearon cuestionamientos sobre la medida adoptada por los trabajadores.

El secretario General de Gobierno, Miguel Lunghi (h), fue quien se refirió públicamente al tema y explicó los motivos del atraso. “Priorizamos el pago de sueldos, aguinaldo, bono y el salario de enero del personal, y eso generó un retraso con los proveedores”, sostuvo. Según detalló, esa situación derivó en la imposibilidad de acceder a los repuestos necesarios para poner los camiones en condiciones y realizar la VTV, ya que existían deudas pendientes.

“Cuando abonamos esas deudas, volvimos a poder retirar los repuestos, dejar los camiones en orden y pasar la Verificación Técnica”, señaló el funcionario.

Finalmente, Lunghi (h) indicó que el acuerdo alcanzado prevé trabajar durante la tarde y la noche con cinco camiones, mientras se completa la VTV de las demás unidades. De no mediar inconvenientes, el lunes se normalizaría la cantidad de vehículos en circulación y comenzaría a restablecerse por completo la limpieza de la ciudad.