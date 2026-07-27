Una presunta intoxicación alimentaria generó preocupación en Coronel Pringles, donde unas 40 personas presentaron vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal tras consumir pollos y chorizos comercializados durante una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para Luz Clarita, una niña que atraviesa un tratamiento médico prolongado.

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Según informó LaBrujula24.com, las autoridades sanitarias solicitaron a la población no consumir y desechar de inmediato los pollos y chorizos adquiridos en esa venta, mientras avanza la investigación para determinar el origen del episodio.

El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, explicó que las consultas comenzaron a multiplicarse desde las 18 del día anterior, tanto en el Hospital Municipal como en centros privados de salud.

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"Desde ayer a las 18 empezamos a recibir una importante cantidad de consultas en el hospital y en servicios privados de salud", señaló el funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, 31 personas fueron asistidas formalmente por el sistema sanitario, aunque las autoridades estiman que el total de afectados asciende a unas 40, ya que también se registraron otros cuadros de gastroenteritis en la ciudad.

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Los pacientes coincidieron en haber consumido pollo, chorizo y, en algunos casos, ensalada adquiridos durante la campaña solidaria.

Hasta el momento, una persona con déficit cognitivo permanece internada, mientras que el resto de los pacientes evolucionó favorablemente, según informaron desde el Municipio.

En paralelo, el área de Bromatología y el equipo de Salud trabajan para determinar qué provocó la intoxicación y realizan el seguimiento tanto de los afectados como de los alimentos involucrados.

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Las autoridades reiteraron que quienes aún conserven pollos o chorizos de esa venta deben descartarlos y evitar su consumo. Además, recomendaron que toda persona que haya ingerido esos productos y presente vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal, deshidratación u otros síntomas gastrointestinales acuda de inmediato a la guardia del Hospital Municipal.