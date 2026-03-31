La diputada provincial por la Cuarta Sección, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de solicitud de informes en la Cámara de Diputados bonaerense para que el Poder Ejecutivo detalle la situación generada por las intensas lluvias y el exceso hídrico que afecta a distintos distritos del interior de la Provincia.

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La iniciativa apunta a conocer con precisión qué ocurre en municipios como Azul, Olavarría, Arrecifes, San Antonio de Areco, Rauch, Saladillo, 9 de Julio y Carlos Casares, entre otros, donde se registran anegamientos, deterioro de caminos rurales y serias dificultades para la transitabilidad.

“Estamos ante una situación que vuelve a poner en jaque a muchas comunidades del interior, en un momento muy delicado para la producción y para la vida cotidiana de los vecinos. El Gobierno provincial tiene que dar respuestas y actuar con previsión”, sostuvo Vaccarezza.

A través del proyecto, la legisladora solicita al Ejecutivo que informe cuál es la situación actual en los municipios más comprometidos, qué maquinaria vial está disponible para recomponer caminos y limpiar canales, y qué obras están proyectadas, presupuestadas o en ejecución en las zonas afectadas.

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Además, pide detalles sobre la existencia de medidas coordinadas con el Gobierno nacional, y si la Provincia cuenta con un relevamiento actualizado de los caminos rurales más anegados, junto con las acciones para garantizar su circulación.

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La presentación se da luego de varios episodios de lluvias intensas en distintos puntos del territorio bonaerense. En distritos como 9 de Julio y Carlos Casares se registraron acumulados de hasta 170 milímetros en poco más de 24 horas, mientras que durante el último fin de semana también hubo precipitaciones muy fuertes en Olavarría, Azul, Arrecifes y San Antonio de Areco.

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“La red vial ya venía muy deteriorada y este nuevo escenario profundiza una problemática que afecta directamente a productores, transportistas, estudiantes, familias y trabajadores rurales”, advirtió la diputada.

En ese marco, Vaccarezza reclamó que el Estado provincial actúe con rapidez y planificación frente a un contexto climático que sigue siendo complejo y que, según los pronósticos, podría empeorar en los próximos días.

“Necesitamos saber con qué recursos cuenta hoy la Provincia, qué está haciendo concretamente y cuál es el plan para asistir a los distritos afectados. No se puede seguir corriendo de atrás frente a una problemática que golpea una y otra vez al interior bonaerense”, concluyó.