Durante el intenso temporal que afectó a Villa Celina, en La Matanza, un móvil de A24 transmitió imágenes de calles completamente anegadas por la lluvia. En medio del agua, varios vecinos aparecieron sosteniendo un cartel con la frase "Kirchnerismo nunca más", similar al que utilizó Javier Milei en su visita al distrito días atrás.

Los testimonios fueron recogidos en vivo por los conductores del canal, quienes dialogaron con los vecinos Leo y Milagros. Ambos explicaron que la bandera no era reciente, sino que representa un reclamo acumulado durante más de veinte años, denunciando la falta de obras públicas y la escasa presencia del Estado en el barrio. "Siempre que caen dos gotas, se inunda todo", señaló Milagros mientras mostraba las calles llenas de agua.

Algunos internautas sugirieron que la aparición del cartel pudo haber sido una puesta en escena, generando debates en redes sociales sobre la autenticidad del reclamo. Comentarios en el video de Facebook de A24 reflejaron opiniones divididas: mientras algunos acusaron a los vecinos de aprovechar políticamente la situación, otros cuestionaron la gestión de los gobiernos locales y el abandono histórico de la zona.

Las imágenes también mostraron vehículos varados que debieron ser empujados por los vecinos, y escenas de basura acumulada debido al mal funcionamiento del servicio de recolección. Según los testimonios, la mayoría de los vecinos denuncian que nunca recibieron soluciones por parte del municipio, a pesar de décadas de promesas incumplidas.

