Un camillero del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" de Olavarría quedó imputado por el delito de lesiones leves tras ser acusado de arrojar agua caliente de manera intencional sobre un paciente internado, en un hecho que es investigado por la Justicia.

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Según la información publicada por el medio local Infoeme, la denuncia fue presentada por un hombre de 51 años, quien relató que el trabajador ingresó a la habitación donde se encontraba internado un paciente de 45 años y le arrojó agua caliente "de modo adrede", provocándole quemaduras de tipo A y AB en el rostro, el cuello y el miembro superior derecho.

La investigación quedó en manos del Gabinete Operativo de la Comisaría Primera, que logró identificar al presunto autor del ataque. El trabajador, de 49 años, fue notificado de la formación de la causa penal y continúa el proceso en libertad.

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La causa es instruida por la UFI N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga.

El empleado involucrado se desempeña como camillero del hospital. Desde el centro de salud informaron oficialmente que, además de la denuncia penal, se inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.

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Por estas horas, los investigadores intentan establecer el móvil del ataque. Una de las hipótesis apunta a una posible venganza personal, ya que el paciente internado enfrenta una causa por presuntas estafas cometidas contra comercios de Olavarría, y no se descarta que el trabajador acusado pudiera haber sido una de las víctimas.