Investigan un femicidio en Florencio Varela: fueron a apagar un incendio y encontraron a una mujer calcinada
La víctima tenía 52 años. El concubino estaba en la vivienda y fue internado en el Hospital. Sus familiares contaron a la policía que la pareja tenía una relación conflictiva.
El dramático episodio comenzó durante la noche del sábado como un aparente siniestro doméstico pero todo se transformó en una investigación por un presunto crimen de femicidio en Florencio Varela.
Personal de bomberos voluntarios acudió de urgencia ante el llamado por columnas de humo que devoraban una propiedad familiar en Pi y Margall y Luis Agote, en la localidad de Bosques.
Sin embargo, tras las tareas de remoción de escombros descubrieron a una mujer calcinada, identificada como Ana María Soraire, de 52 años, por lo que investigan si fue asesinada por su pareja, de 53 años, quien estaba en la vivienda y fue trasladado al Hospital Mi Pueblo.
En la habitación donde fue encontrado el masculino, los peritos secuestraron un cuchillo con manchas de sangre, mientras que en el comedor de la vivienda hallaron un teléfono celular completamente quemado
Sus familiares contaron a la policía que tenían una relación conflictiva y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) n°2, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, tomó la conducción del expediente.
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