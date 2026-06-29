El dramático episodio comenzó durante la noche del sábado como un aparente siniestro doméstico pero todo se transformó en una investigación por un presunto crimen de femicidio en Florencio Varela.

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Personal de bomberos voluntarios acudió de urgencia ante el llamado por columnas de humo que devoraban una propiedad familiar en Pi y Margall y Luis Agote, en la localidad de Bosques.

Sin embargo, tras las tareas de remoción de escombros descubrieron a una mujer calcinada, identificada como Ana María Soraire, de 52 años, por lo que investigan si fue asesinada por su pareja, de 53 años, quien estaba en la vivienda y fue trasladado al Hospital Mi Pueblo.

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En la habitación donde fue encontrado el masculino, los peritos secuestraron un cuchillo con manchas de sangre, mientras que en el comedor de la vivienda hallaron un teléfono celular completamente quemado

Sus familiares contaron a la policía que tenían una relación conflictiva y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) n°2, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, tomó la conducción del expediente.

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Línea 144 : atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463