La Municipalidad de Villa Gesell investiga dos incendios consecutivos en casillas de guardavidas ocurridos entre lunes y martes en Mar de las Pampas y Villa Gesell, hechos que ya son analizados bajo la carátula “Averiguación Causales de Incendio” y que, según las primeras hipótesis, serían de origen intencional.

El primer episodio tuvo lugar el lunes por la tarde en el puesto de Guardavidas P4, ubicado en la zona de médanos con acceso por Las Acacias y playa. El fuego, que habría comenzado entre las 19:30 y las 20:00, consumió casi por completo la estructura del puesto, una casilla elevada con rampa y techo de chapa.

Se tomaron fotografías, se solicitó un informe técnico al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Mar Azul y se iniciaron las diligencias correspondientes. Además, un testigo alojado en un complejo vecino declaró en la comisaría de Mar de las Pampas y aseguró haber visto movimientos sospechosos previos al siniestro y la huida de posibles responsables.

En paralelo, se analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los involucrados y reconstruir lo ocurrido.

Pero el panorama se agravó menos de 24 horas después. En la noche del martes, otra casilla de guardavidas, esta vez a la altura del Paseo 152, en Villa Gesell, fue destruida por el fuego según constató el medio local El Informante.

La repetición del hecho en tan poco tiempo reforzó la hipótesis de un ataque deliberado. Fuentes municipales señalan que los incendios “son sin duda intencionales” y apuntan a que podrían estar vinculados a la situación crítica que atraviesa el Operativo de Seguridad en Playa, en medio de tensiones por recursos, personal y demoras en la puesta en marcha del servicio para la temporada.

Las autoridades locales esperan obtener en las próximas horas información clave de cámaras y testimonios que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.