Los primeros resultados de la autopsia descartaron, de manera preliminar, la presencia de signos de violencia en el cuerpo, mientras que la fiscalía ordenó estudios toxicológicos e histopatológicos para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

El estudio forense fue realizado por el cuerpo médico de la Delegación Necochea de Policía Científica en la morgue del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. Según informó el medio local nden.com.ar, no se detectaron lesiones compatibles con un ataque físico, maniobras de defensa ni indicios de una muerte traumática o violenta.

La causa se encuentra caratulada como “averiguación de causales de muerte” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial local.

El hecho comenzó a investigarse alrededor de las 22.20, cuando personal policial acudió a un domicilio tras recibir una alerta sobre una situación en el interior de la vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos constataron el fallecimiento de la joven.

Intervino personal del Comando de Patrullas, que activó el protocolo correspondiente y solicitó la presencia de peritos de Policía Científica para realizar las primeras diligencias.

La autopsia se extendió durante varias horas y permitió un examen detallado del cuerpo en busca de indicios que explicaran la mecánica de la muerte. Sin embargo, ante la ausencia de una causa evidente, la fiscalía dispuso estudios complementarios.

Estudios toxicológicos y nuevas pericias

Como parte de los procedimientos, los médicos forenses extrajeron muestras de órganos vitales (hígado, riñones y estómago) y fluidos corporales, que serán sometidos a análisis toxicológicos e histopatológicos. Estos estudios permitirán determinar si existió presencia de sustancias tóxicas, ingesta excesiva de medicamentos u otros factores internos no detectables a simple vista durante el examen macroscópico.

Las muestras fueron preservadas bajo cadena de frío a -20°C, con el objetivo de garantizar la integridad del material biológico hasta que concluyan los análisis científicos.

En paralelo, en las últimas horas se realizó un allanamiento en la vivienda donde fue hallada la joven. Del procedimiento participaron efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), personal de la Comisaría Primera y peritos de Policía Científica, quienes trabajaron en la recolección de elementos que puedan resultar de interés para la causa.