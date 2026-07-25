La Justicia investiga la muerte de un enfermero de 51 años ocurrida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, luego de que una compañera de trabajo encontrara su cuerpo en una sala del establecimiento con una jeringa clavada en la zona del vientre.

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El hallazgo se produjo en un sector próximo al área de Hematología. Según trascendió, la trabajadora ingresó al Shock Room y encontró al hombre tendido boca arriba. A simple vista no presentaba signos de violencia física, aunque junto al cuerpo también había dos puntas de ampollas de vidrio, un dato que pasó a formar parte de la investigación.

Tras constatar el fallecimiento, se dio intervención al personal del Destacamento Policial del HIGA y a la fiscal de turno, Romina Díaz, quien dispuso preservar la escena y convocar a los peritos de la Policía Científica para realizar las tareas de rigor.

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La causa fue caratulada preventivamente como "averiguación de causales de muerte", mientras que la fiscal ordenó la realización de la autopsia y los correspondientes análisis químicos y toxicológicos para determinar qué sustancia pudo haber intervenido en el hecho.

En el marco de las primeras diligencias, surgió un dato que ahora deberá ser corroborado por las pericias. De acuerdo con la declaración de una testigo citada por medios locales, el enfermero solía inyectarse sustancias dentro de su ámbito laboral. Esa versión es una de las líneas que analiza la fiscalía, aunque todavía no fue confirmada por las pruebas científicas.

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La investigación en Mar del Plata permanece enfocada en los resultados de la autopsia y de los estudios toxicológicos, que serán determinantes para establecer si la muerte fue consecuencia de un hecho autoinfligido, un accidente vinculado al consumo de sustancias o si existió algún otro tipo de intervención de terceros.