Un hombre de 37 años murió este domingo por la mañana tras caer desde el techo de una vivienda ubicada en Soler al 753, en la ciudad de Bahía Blanca. El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

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Según informó el medio La Brújula 24, el incidente fue advertido alrededor de las 11:05, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona tendida en la vía pública.

Al arribar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local encontraron el cuerpo sobre la vereda. La víctima fue identificada como Raúl Darío Bustos, de 37 años.

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Una ambulancia acudió al domicilio, donde el personal médico constató el fallecimiento.

Una cámara registró la caída

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En el lugar también trabajó una dotación de Defensa Civil, mientras que la Policía preservó la escena para facilitar las tareas periciales.

De acuerdo con la información aportada por el Centro Único de Monitoreo, una cámara de seguridad ubicada en la esquina de avenida Cerri habría registrado el momento exacto en que el hombre cayó desde el techo de la vivienda.

Ese registro audiovisual será una de las principales pruebas para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

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La investigación quedó en manos de la Justicia

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 2, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

Por el momento, las autoridades no difundieron mayores precisiones sobre las causas que provocaron la caída, mientras avanzan las pericias y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad.