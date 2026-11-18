La Justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Héctor Omar Schwenzel, de 66 años, quien falleció el lunes luego de concurrir al Hospital Español de Bahía Blanca para realizarse una endoscopía que finalmente no pudo concretarse. La denuncia fue presentada por su esposa, Guillermina, quien cuestionó la atención recibida y reclamó que se esclarezca lo sucedido.

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Según informó el medio bahiense La Brújula 24, la investigación tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

El caso presenta una situación particularmente delicada por las circunstancias del traslado del paciente. De acuerdo con la denuncia, una ambulancia habría llevado al hombre desde el establecimiento sanitario hasta su vivienda, donde su cuerpo fue dejado en un sillón del living.

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Una endoscopía que no pudo realizarse

De acuerdo con el testimonio de Guillermina, su marido había concurrido al Hospital Español acompañado por una de sus hijas para someterse al estudio, recomendado previamente por una médica de una salita barrial debido a dolores estomacales que presentaba desde hacía algunos meses.

La mujer contó que Schwenzel le relató que intentaron introducirle el endoscopio en tres oportunidades sin conseguirlo y que, durante el procedimiento, le aplicaron una inyección intravenosa.

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El hombre regresó a su domicilio cerca de las 12:30, según reconstruyó su esposa. Allí lo notó pálido y con malestar. Poco después comenzó a manifestar dolores en la parte superior del abdomen, que se extendieron hacia el cuello.

Ante el empeoramiento de su estado, Guillermina le controló los signos vitales y advirtió que tenía una frecuencia cardíaca muy baja. Por ese motivo, solicitó asistencia médica a través del 911 y posteriormente gestionó una ambulancia mediante PAMI.

La denuncia de la esposa y el traslado en ambulancia

En declaraciones al programa Bahía Hoy, de La Brújula 24, Guillermina, de 71 años, aseguró ser licenciada en Enfermería y tener cuatro décadas de experiencia laboral en el Hospital Español.

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La mujer relató que participó de las maniobras de asistencia junto con los profesionales que llegaron a su vivienda. Según su versión, el paciente sufrió tres paros cardiorrespiratorios y debieron realizarle maniobras de reanimación, desfibrilación e intubación.

Al ser consultada sobre las condiciones en las que su marido fue retirado de la casa, fue contundente: "Vivo, vivo y entubado", afirmó.

Una de sus hijas acompañó el traslado hasta el Hospital Español. Sin embargo, según el relato familiar, allí les habrían informado que Schwenzel ya no presentaba signos vitales y no habrían permitido su ingreso.

La noticia del fallecimiento llegó a Guillermina mediante un llamado telefónico de su hija. "Mamá, nos volvemos con papá muerto para casa", recordó que le comunicó.

Posteriormente, la ambulancia regresó a la vivienda con el cuerpo del hombre. "Me lo dejaron en el sillón del living. Ahí me lo dejaron. Yo pensaba qué hago, qué hago", expresó la mujer durante la entrevista.

Reclaman que se esclarezca lo ocurrido

Guillermina puso el foco en determinar qué sucedió durante el procedimiento médico, por qué no pudo completarse la endoscopía y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de su esposo.

"Yo voy a luchar para que a ninguna persona más en esta ciudad le pase lo que le pasó a él", manifestó.