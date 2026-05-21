El cuerpo de Héctor Omar Díaz Otazu fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda bahiense. La Justicia investiga el caso como abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad.

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Según informó el diario La Nueva, el hecho salió a la luz cuando efectivos policiales se presentaron en una vivienda ubicada en Soler 671 y encontraron sin vida a Héctor Omar Díaz Otazu.

Fuentes oficiales señalaron que la propiedad se encontraba cerrada desde afuera con candado y que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Además, dentro de la casa los investigadores observaron condiciones de suciedad y desorden.

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A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el hijo de la víctima, identificado como Diego Díaz Otazu, de 43 años, frecuentaba habitualmente el domicilio.

Testigos afirmaron haberlo visto en la vivienda durante los últimos días e incluso indicaron que el hombre les habría comentado a otras personas que su padre estaba internado en el Hospital Penna.

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El sospechoso fue interceptado posteriormente por efectivos policiales en la zona de avenida Cerri al 600. Según trascendió, en un primer momento declaró que hacía varios meses que no veía a su padre, aunque luego habría modificado su versión y mencionado que se encontraba en situación de calle.

Durante la requisa, los agentes encontraron entre sus pertenencias una llave correspondiente al candado colocado en la puerta de la vivienda y una tarjeta de cobro a nombre de la víctima.

Ante esos elementos, la fiscalía dispuso la aprehensión del hombre y el inicio de actuaciones por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad. La causa quedó a cargo de la UFIJ Nº 5, conducida por el fiscal Jorge Viego.