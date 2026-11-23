Un hombre de 47 años murió este domingo luego de protagonizar un presunto accidente con una moto de agua en el Parque Natural Laguna de Gómez, en la ciudad de Junín. Las circunstancias del episodio todavía no fueron esclarecidas y son investigadas por las autoridades.

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La víctima fue identificada como Pablo "El Ruso" Taulamet, oriundo de Lincoln. El hecho se produjo alrededor de las 19.15, en inmediaciones del sector del Camino Costero, cuando, por motivos que se intentan establecer, habría sufrido una caída mientras se desplazaba en una moto de agua.

Según informó el medio Diario Democracia, tras el incidente se desplegó un operativo de asistencia y el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Junín. El procedimiento contó con el acompañamiento de un móvil policial y de una persona que se encontraba con la víctima.

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De acuerdo con las primeras informaciones, Taulamet llegó al centro asistencial inconsciente y sin signos vitales. Pese al traslado de urgencia, se confirmó su fallecimiento.

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Investigan las causas del episodio

Las autoridades trabajan para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que provocaron la caída al agua.

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En ese marco, se prevé la realización de una autopsia para establecer las causas de la muerte y aportar elementos a la investigación.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del presunto accidente ni sobre las condiciones en las que se encontraba la víctima al momento del hecho.