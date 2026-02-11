Una beba de 1 año y 2 meses murió en el Hospital Gutiérrez de La Plata y la Justicia bonaerense investiga si fue víctima de abuso sexual y maltrato infantil. La menor había sido trasladada desde una vivienda de la localidad de El Dique, en el partido de Ensenada, barrio lindero a la capital provincial.

La niña, identificada por sus iniciales V.A.A., ingresó durante la noche al centro de salud con un cuadro de convulsiones. De acuerdo con fuentes sanitarias, su estado era crítico al momento del arribo. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, falleció minutos después.

Tras constatar el deceso, los profesionales dejaron asentado en el parte clínico la presencia de lesiones físicas compatibles con abuso y signos de maltrato. El informe preliminar señaló lesiones en zonas íntimas, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía Bonaerense y la notificación a la fiscalía de turno.

La causa fue caratulada en una primera instancia como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial La Plata. El fiscal interviniente dispuso la realización de la autopsia médico-legal para determinar con precisión la causa del fallecimiento, la data de las lesiones y la mecánica del hecho.

En el marco de la investigación fueron imputados la madre de la menor, María Jimena Vieras, de 24 años; el padre, Miguel Ángel Allende, de 31; y un tío, Lucas Tomás Allende, de 27. Las actuaciones incluyeron la toma de declaraciones, la preservación del domicilio familiar y la realización de pericias complementarias.

La pesquisa apunta a reconstruir las horas previas al traslado al hospital, establecer si existieron episodios de violencia anteriores y determinar la eventual responsabilidad penal de los adultos involucrados. También se ordenaron estudios forenses adicionales y análisis médicos específicos.

Hasta el momento no se informaron detenciones ni medidas de coerción, ya que la causa se encuentra en una etapa inicial y se aguardan los resultados de la autopsia judicial, que será clave para avanzar en la investigación.