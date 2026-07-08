Investigan un crimen como posible femicidio en Junín: Hay un detenido y rescataron una menor raptada
El presunto autor escapó con la hija de 7 de la víctima. Fue hallado y detenido en Pergamino, y junto a él estaba la niña.
El cuerpo de una mujer de 32 años, identificado como Mercedes Errapán, fue hallado en una vivienda de calle Iberlucea, entre Lavalle y Belgrano, Junín, con evidentes signos de criminalidad.
Tras conocerse el hecho, la Justicia solicitó la difusión urgente para localizar a Sebastián Daniel Bonafe y a una mejor, de 7 años, hija de la víctima y ahijada del acusado.
Horas más tarde, en la ciudad de Pergamino, fueron localizados tanto el presunto autor del crimen de Errapán como la hija de la mujer.
A partir del hallazgo se inició una investigación que hasta el momento es investigada como femicidio.
La causa quedó a cargo de la UFI N° 1, encabezada por la fiscal subrogante María Fernanda Sánchez, y desde las primeras horas se realizaron pericias y otras diligencias para esclarecer el hecho.
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