El cuerpo de una mujer de 32 años, identificado como Mercedes Errapán, fue hallado en una vivienda de calle Iberlucea, entre Lavalle y Belgrano, Junín, con evidentes signos de criminalidad.

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Tras conocerse el hecho, la Justicia solicitó la difusión urgente para localizar a Sebastián Daniel Bonafe y a una mejor, de 7 años, hija de la víctima y ahijada del acusado.

Horas más tarde, en la ciudad de Pergamino, fueron localizados tanto el presunto autor del crimen de Errapán como la hija de la mujer.

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A partir del hallazgo se inició una investigación que hasta el momento es investigada como femicidio.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1, encabezada por la fiscal subrogante María Fernanda Sánchez, y desde las primeras horas se realizaron pericias y otras diligencias para esclarecer el hecho.

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