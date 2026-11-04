La mujer de 30 años Estefanía Crystal Monzón quien era buscada desde el último lunes cuando nadie fue a retirar a la hija de la escuela fue hallada sin vida en su vivienda.

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Por el femicidio detuvieron a su expareja, Iván Lencina, con quien convivía desde hacía un año y medio. El crimen ocurrió en la misma casa en que vivían la víctima, el imputado y las tres menores de edad hijas de ella.

Del paradero de Monzón no se sabía nada desde el lunes cuando dejó por la mañana a su hija de 6 años en la escuela. Era madre de otras dos menores, de 11 y 13 años. Las autoridades escolares fueron las que dieron aviso a su familia para advertir de la situación y solicitar que alguien vaya a buscar a la niña. Allí comenzó la búsqueda.

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Sus pertenencias como la bicicleta, cartera y billetera habían quedado en su casa, y sólo faltaba su celular. Según reveló a Primer Plano Online María José, amiga de Estefanía, ella estaba separada de su actual pareja. Pese a la ruptura, el hombre seguía habitando la misma casa porque no tenía dónde ir. Además reveló situaciones de violencia de género.

Finalmente, este miércoles se desarrolló un procedimiento en la vivienda de la víctima, de la calle Rafael Obligado.

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