El hallazgo ocurrió durante la jornada del jueves 8 de agosto en una vivienda ubicada en la calle Corrientes al 1000, en la ciudad de Punta Alta. La familia de la víctima, identificada como Noelia Díaz, de 33 años, dio aviso a las autoridades tras intentar comunicarse con ella en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta.

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Al llegar al lugar, un móvil de la comisaría local confirmó que la mujer se encontraba fallecida en el interior del domicilio, presentando signos evidentes de violencia y un cable atado alrededor de su cuello.

La investigación, que quedó a cargo de la Fiscalía N°5, se centró rápidamente en la figura de la ex pareja de la víctima, Daniel Ferreyra, de 48 años.

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Según los testimonios recabados por los investigadores, el hombre residía en una propiedad situada en la calle Tucumán al 800. A pesar de que existía una medida de restricción de acercamiento vigente, solicitada por la propia víctima el pasado 8 de agosto, los vecinos y el entorno cercano confirmaron que ambos continuaban frecuentándose con regularidad.

El caso pone de manifiesto la complejidad de las medidas cautelares en situaciones de violencia de género. La restricción de acercamiento que pesaba sobre Ferreyra tenía validez hasta el 19 de agosto, pero no logró evitar el desenlace fatal. De acuerdo con la información oficial, la víctima no realizó llamados de alerta a la policía, a pesar de la prohibición judicial impuesta.

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Tras el hallazgo del cuerpo de Díaz, el personal policial se dirigió al domicilio de Ferreyra en la calle Tucumán. Al ingresar a la propiedad, los efectivos encontraron al hombre fallecido en el patio, donde se habría quitado la vida mediante ahorcamiento.

La Fiscalía N°5 continúa trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer los detalles de este femicidio seguido de suicidio.

Línea 144 : atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463