La mujer, de 86 años, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en la calle 548, de la localidad de Quequén, este viernes por la tarde.

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Tras las primeras pericias , la Policía procedió a la aprehensión del hijo de la víctima, de 56 años, señalado como el principal sospechoso del hecho, quien se encontraba en el domicilio.

El cuerpo de la anciana fue localizado dentro de su domicilio con signos de violencia, lo que descartó la hipótesis de una muerte natural.

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Interviene en el caso la fiscalía de turno, personal de Policía Científica y el detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras prosigue la investigación.

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