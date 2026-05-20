La localidad de Ireneo Portela, en el partido de Baradero, se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. El próximo 25 de mayo se realizará la 19º Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel, una propuesta gastronómica y cultural que cada año reúne a vecinos y visitantes de toda la región.

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El evento tendrá lugar desde las 10.00 en el predio de la Estación de Trenes de Ireneo Portela, con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo de vecinos y vecinas de la localidad con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.

La fiesta pondrá nuevamente en escena dos clásicos de la cocina criolla: el tradicional guiso carrero y los pasteles caseros, protagonistas de una jornada que combinará gastronomía, música y costumbres populares en pleno feriado patrio.

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Además del patio gastronómico, habrá paseo de artesanos, emprendedores locales, exposición de autos clásicos y espectáculos de artistas en vivo, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y compartir las tradiciones de la comunidad.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca promover el turismo local y fortalecer el espíritu comunitario de la localidad, en una fecha cargada de simbolismo como el 25 de Mayo.

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Datos claves de la Fiesta del Guiso Carrero y el Pastel

📍 Lugar: Predio de la Estación de Trenes de Ireneo Portela, Baradero

📅 Fecha: Lunes 25 de mayo

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🕙 Horario: Desde las 10:00

🎟️ Entrada: Gratuita

🍲 Plato destacado: Guiso carrero y pasteles caseros

🎶 Actividades: Shows en vivo, paseo de artesanos, emprendedores y exposición de autos clásicos

👨‍👩‍👧‍👦 Ideal para: escapadas familiares y turismo gastronómico patrio

📲 Más información: redes oficiales de Turismo y Municipio de Baradero